Cede neon a scuola, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Incidente senza conseguenze nell'istituto professionale Casanova di Napoli: la parte esterna di una plafoniera si è staccata dal soffitto ed è caduta sul pavimento di un laboratorio di odontotecnica dove era in corso una lezione. Nessuno studente è rimasto ferito: le lezioni sono proseguite e la dirigenza scolastica ha fatto subito sostituire la plafoniera dalla società che gestisce la manutenzione per conto della Città metropolitana. L'episodio è stato rilanciato sui social da alcuni studenti che lamentano rischi per la sicurezza. Spiega il docente Francesco Corato, primo collaboratore della dirigente scolastica: "L'episodio si è verificato intorno alle 9.30 ma non ci sono state conseguenze.

Siamo ospitati in un complesso monumentale di oltre 1500 metri quadrati: la maggior parte delle vecchie plafoniere è stata sostituita negli ultimi tempi, a cedere è stata una di quelle ancora non rimpiazzate. Chiederemo alla Città metropolitana di accelerare la verifica sugli impianti di illuminazione".