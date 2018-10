Mostre, a Napoli la Klimt Experience

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Sono state altre 300 le persone che hanno preso parte al vernissage "Klimt Experience". Uno spettacolo di musiche, colori e forme che caratterizza l'esperienza multimediale, in programma in via Toledo, all'interno della monumentale Basilica dello Spirito Santo. La mostra multimediale sarà visitabile fino al prossimo 3 febbraio 2019.

Dopo il successo delle tappe di Firenze, Milano, Caserta, Roma e Shanghai, che hanno registrato un grande numero di visitatori, complessivamente oltre 600.000, lo spettacolo che unisce musica, immagini digitali, oggetti fisici e realtà virtuale arriva anche a Napoli.

Klimt Experience è una rappresentazione multimediale immersiva, interamente dedicata alla vita e alle opere del padre fondatore della secessione viennese. La mostra è il racconto di una avventura umana e artistica, la messa in scena digitale di opere talmente celebri da essere ormai entrate a far parte della cultura popolare come "Il Bacio", "L'Albero della vita", "Giuditta I", "Danae".