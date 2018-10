Colpo a piazza spaccio 'Borgo' a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Colpo alla piazza di spaccio del 'Borgo', luogo di ritrovo a Napoli, che si estende tra via Foria e il Corso Garibaldi. E' stato assestato dalla Guardia di Finanza. Nell'organizzazione erano coinvolte sei persone, quattro delle quali arrestate e due denunciate. Sequestrati complessivamente circa circa 1,4 chili tra cocaina, hashish e marijuana, circa 4.000 euro in contanti, bustine ed occorrente per il confezionamento in dosi. I 6, tra i quali due donne, hanno tutti età compresa tra i 18 ed i 30 anni.(ANSA).