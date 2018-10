Ancelotti, a Parigi con coraggio

(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - "Noi siamo qui perché domani avremo il coraggio di giocare bene. Se non hai coraggio puoi anche stare a casa". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain. "Rispetto al Liverpool cambierò qualcosa - ha detto - perché sono entrambe grandi squadre ma sono anche diverse. La strategia è importante, però ricordiamoci che passa per la concentrazione e l'applicazione dei giocatori. Per questo domani ce ne vorrà tanta. Quando sono stati sorteggiati i gironi obiettivamente il Napoli era la terza squadra di questo gruppo. Arrivare oggi qui e sentire che il Napoli è temibile ci fa solo piacere".