Notte sacra a Torre del Greco in onore del Santo

Sabato 20 ottobre a Torre del Greco si è celebrata la Notte Sacra, per il festeggiamento del Parroco Santo, San Vincenzo Romano. Le strade di Torre del Greco si sono riempite di gente, negozi aperti fino alle 24,00, con eventi religiosi, d’arte, cultura, mostre e visite guidate (Percorsi di Lava e L’Ipogeo delle Anime), il tutto organizzato dalla Basilica di Santa Croce con la collaborazione dell’ACT (Associazione Commercianti Torresi) e del GAT (Gruppo Archeologico Torrese). In centinaia le persone che sono accorse anche dalle città e dai Comuni limitrofi per partecipare ai concerti tenutisi nelle chiese aperte fino a tarda ora e partecipare alle visite guidate. Inoltre, le attività commerciali dell’Associazione Commercianti Torresi, per l’occasione a praticato sconti e promozioni per la notte speciale.