de Magistris venerdì annuncia rimpasto

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, illustreà il 'rimpasto' venerdì prossimo, 26 ottobre, in una conferenza stampa nella sede del Comune, a Palazzo San Giacomo, alle 12.30. "È un giro di boa importante - ha affermato oggi l'ex pm - per cui avverto tanta responsabilità, motivazione e coinvolgerò tutti, dalla Giunta al Consiglio ai miei collaboratori".

De Magistris, nel sottolineare che deve ancora definire "le ultime cose", ha spiegato che i cambiamenti non riguarderanno solo la Giunta ma che si tratta "di un intervento importante di rilancio complessivo dell'attività politica e amministrativa. È una fase nuova non solo amministrativa ma fortemente caratterizzata da una rigenerazione politica di tutta la coalizione".