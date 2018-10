De Laurentiis: scudetto? Tutto possibile

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Scudetto? Nel calcio è tutto possibile, basta che qualcuno faccia un passo falso… Noi abbiamo iniziato un nuovo corso, io parlo sempre di trienni. Quest'anno con il ricambio di tutti i giocatori, all'inizio ci siamo comportati bene e speriamo di avere fortuna nel prosieguo, anche della Champions". Così il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis secondo cui "qualcuno aveva male interpretato la venuta di Ancelotti a Napoli. Qualcuno diceva che era venuto da noi in pensione, lui invece è un grande allenatore che ha vinto dappertutto. Non si è mai avuto dubbi né da una parte né dall'altra - ha concluso De Laurentiis - Questa è una fiducia bilaterale, con lui andremo avanti a lungo. Gli avevo dato nove-dieci partite per ambientarsi. Mi sembra che ne abbia fatte di sbagliate meno di quante gliene avevo concesse".