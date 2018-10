Mezzaroma, Gravina dovrà lavorare tanto

(ANSA) - SALERNO, 21 OTT - "Faccio il mio in bocca al lupo al prossimo presidente federale perché avrà veramente molto da lavorare per rimettere in ordine il sistema di tutto il calcio professionistico italiano". Lo ha detto il co-patron della Salernitana e vicepresidente della Lega di B, Marco Mezzaroma, parlando dell'elezione di domani per la Federcalcio che vede Carlo Gravina quale unico candidato. "La riforma dei campionati è ineludibile. Speriamo che abbia capacità e mezzi per portarla avanti", ha aggiunto Mezzaroma che ha seguito allo stadio Arechi di Salerno la vittoria della sua squadra contro il Perugia.