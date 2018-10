A Giugliano disposto presidio in aree maggiormente a rischio

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - "La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità a partire dalle ore 22 di questa sera alle ore 22 di domani. L'allerta è "arancione", non disporremo, dunque, la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. I cittadini sono comunque invitati ad adottare la massima prudenza negli spostamenti. Abbiamo preallertato i volontari della Protezione Civile e la Polizia Municipale" Lo fa sapere, con una nota, il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello.

"A partire dalle ore 7 di domani, lunedì 22 ottobre, la Polizia Municipale presidierà le aree di maggiore pericolo.

I cittadini sono invitati ad adottare comportamenti di grande attenzione, evitando in caso di pioggia ed allagamenti sottopassaggi e percorsi a rischio. Le ditte di manutenzione comunale sono pre allertate per poter intervenire in maniera celere", conclude Poziello.(ANSA).