Udinese:Velazquez,ora far punti a Genova

(ANSA) - UDINE, 20 OTT - "Non siamo entrati bene in partita, abbiamo facilitato il loro compito e abbiamo preso il gol in modo assurdo: poi, però, siamo migliorati e abbiamo avuto tre occasioni nel primo tempo per pareggiare". Lo dice l'allenatore dell'Udinese, Julio Velazquez, in conferenza stampa, commentando la netta sconfitta per 3-0 contro il Napoli. "Se guardiamo il risultato è andato tutto male ma, se guardiamo il gioco, non sono preoccupato", ha aggiunto l'allenatore dei friulani. "Ci è mancata continuità con il pallone e, in questo momento, non dobbiamo guardare solo la classifica. Dobbiamo però essere coraggiosi e fare punti a Genova a tutti i costi". "Il momento decisivo del match - ha concluso - è stato l'errore nostro che ha regalato il primo gol".