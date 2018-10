Scotti, fondamentale riproporre tema Sud

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 20 OTT - Sono "cambiamenti epocali" quelli cui si sta assistendo in questa fase. Cambiamenti che riguardano i "sistemi economici, sociali, la politica, nazionali e internazionali". In questo contesto, per Vincenzo Scotti, presidente della Fondazione Link Campus University, "riproporre il tema del Mezzogiorno è fondamentale".

In occasione della seconda giornata del Forum "Mezzogiorno d'Italia: ultima spiaggia", organizzato a Capri da EuraProMez, associazione nazionale per il progresso del Mezzogiorno d'Europa, con la collaborazione scientifica della Fondazione Economia Tor Vergata e il patrocinio della Regione Campania, l'ex Guardasigilli evidenzia che: "L'Italia ha ancora una grande riserva nel Sud per lo sviluppo del Paese".

Le nuove sfide richiedono un "costante adeguamento della vita sociale, economica, culturale, politica", perché "siamo in uno spazio enorme", all'interno del quale l'Europa intera "deve misurarsi con i Paesi emergenti".