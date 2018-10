Napoli: Ancelotti, scudetto è un sogno

(ANSA) - UDINE, 20 OTT - "Ce l'abbiamo tutti questo sogno nel cuore: è bellissimo vedere questo ambiente molto carico e motivato". Lo ha detto Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, dopo la convincente vittoria del Napoli a Udine (3-0) rispetto al sogno della vittoria del campionato che i supporter hanno invocato a gran voce al termine del match. "Mertens mi è piaciuto molto, perché ha lavorato in fase difensiva - ha aggiunto il tecnico - e poi ha realizzato il rigore che ha chiuso la partita". "Abbiamo messo intensità all'inizio e siamo entrati convinti - ha concluso Ancelotti -: la carica non è però dipesa dal pareggio della Juve. In questo momento facciamo la corsa solo su di noi: volevamo riprendere bene dopo la sosta come avevamo concluso bene prima delle Nazionali. Ci siamo riusciti e adesso pensiamo alla prossima partita".