Statua di 'Zeus in trono' torna a "casa"

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 19 OTT - Torna, sabato 27 ottobre, a Baia (Napoli), in zona flegrea, la statua di 'Zeus in trono' proveniente dal Getty Museum di Los Angeles dove è stata esposta ininterrottamente dal 1992 fino al 2017. In precedenza era finita in un giro di ricettatori. La statua, alta 74 cm, risale al I sec. a.C. ed è un'iconografia del dio greco. Proviene dalle acque del mare flegreo, come è stato stabilito nel 2012 dall'analisi di un frammento di marmo ritrovato a Bacoli, e lo spigolo del bracciolo del trono di Zeus. La statua è ritornata in Italia a giugno 2017 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in virtù di operazioni di inquirenti e azioni di diplomazia della Magistratura e del Ministero dei Beni Culturali. Sabato ritornerà a casa e per l'occasione i responsabili del Parco Archeologico dei Campi Flegrei hanno allestito una mostra 'Il visibile, l'invisibile e il mare' con l'esposizione di sculture inedite.