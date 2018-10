Manovra: la 'manina' diventa un gadget nella strada dei presepi a Napoli

É diventato un gadget la manina di terracotta mostrata in mattinata ad Agorà, su Rai3, per un servizio televisivo che aveva per tema le presunte manomissioni alla manovra economica denunciate dal vicepremier Luigi Di Maio.

La 'manina', una di quelle utilizzate per la realizzazione dei personaggi del presepe, era stata mostrata in video in una teca tra le statuine di Di Maio e Salvini in una scena allestita nella bottega dell'artigiano Genny Di Virgilio. La richiesta di acquisto dell'originale gadget è partita dopo poche ore dalla messa in onda tanto che l'artigiano ha deciso di metterle in vendita. Così sugli scaffali dove prendono posto le statuine degli uomini illustri tra gobbi e corni portafortuna sono apparsi cestini pieni dei nuovi gadget e con la scritta su cartoncino 'Vendesi manine milleusi'.

"Una cosa tanto per sorridere un po' - spiega lo stesso Genny Di Virgilio - che non servirà certo ad arricchirmi tant'e' che il prezzo è veramente basso. Come si dice - ironizza - è un prezzo politico''.