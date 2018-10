Corona a Napoli,traffico ko, arrivano cc

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Traffico impazzito in una via adiacente il lungomare a Napoli per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip, giunto a bordo di un carrello elevatore nella zona di San Pasquale a Chiaia, ha sostato in prossimità di un incrocio bloccando il traffico e distribuendo magliette 'griffate'.

Clacson, lunghe file e tanti richiami dai balconi per Corona - indossava una maglietta rossa - che ha risposto ai saluti; si è anche reso disponibile per qualche fotografia. A quel punto è stato necessario l'arrivo dei carabinieri per porre fine all'ingorgo che si era creato.

All'arrivo delle sirene Corona è stato fatto allontanare e ha raggiunto un'autovettura che lo attendeva nei pressi. I militari hanno poi avvicinato alcune persone che erano al seguito di Corona.