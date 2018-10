Ancelotti, vorrei cittadinanza del Sud

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - ''Se potessi essere un testimonial di questa città ne sarei orgoglioso''. Carlo Ancelotti entra nel dettaglio del suo rapporto con Napoli e con il nuovo ambiente nel quale vive da pochi mesi. ''Io - dice - sono un uomo del Nord ma vorrei avere la cittadinanza del Sud. Quando parlo della realtà in cui mi trovo, dico solo quello che vedo: una città bellissima, solare. Nei cinque anni che ho trascorso all'estero, tra Londra, Parigi e Monaco di Baviera, mi sembrava di vivere al coperto...''. ''E' importante per me - aggiunge Ancelotti - quello che ricevo da questo ambiente. Mi trovo a mio agio, vivo in maniera confortevole e vedo soprattutto un grande entusiasmo.

Erano questi i motivi che mi hanno spinto a scegliere il Napoli ed è stato tutto confermato, compresa la qualità dei giocatori, la voglia di crescere della società, la qualità del personale e soprattutto l'entusiasmo esterno''.