Una app confronta costi e servizi offerti da agenzie funebri

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Con un app è possibile confrontare i servizi offerti da aziende di onoranze funebri e i prezzi praticati. L'idea innovativa è stata lanciata da Lastello, primo comparatore in Italia di funerali e onoranze funebri per funerali tradizionali e cremazioni. Al momento in Campania hanno aderito 12 aziende, di cui 4 nella città di Napoli. "L'idea di Lastello (il cui nome deriva da last hello, l'ultimo saluto in inglese) nasce quando, insieme con gli altri due co-founder, ci siamo resi conto che non c'erano startup o aziende innovative nel settore delle onoranze funebri" spiega Gianluca Tursi, Ceo, Service & User Experience Designer, che ha sviluppato l'idea con Francesco Gnarra- CTO, web e app developer. Il servizio che è geolocalizzato permetterà di visualizzare prime le offerte delle agenzie più vicine. L'app lanciata da Lastello è sia per iOs e Android, che, allo stesso modo, permette di confrontare, in 3 passaggi, sia le agenzie più vicine sia i prezzi. I preventivi che vengono richiesti sono, si legge in una nota, sempre gratuiti e senza impegno.(ANSA).