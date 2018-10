Furti in appartamento, sgominata banda di italiani e romeni

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Una banda di ladri composta da italiani e romeni, che la scorsa estate ha messo a segno furti tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Avellino, è stata sgominata dai carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) i quali stamattina hanno eseguito 15 misure cautelari.

I "topi di appartamento" eseguivano dei sopralluoghi prima di entrare in azione, per studiare la "pericolosità" delle case da svaligiare e per organizzarsi. Poi, in batterie composte da 4 o 5 elementi, partivano su macchine con targa straniera per fare razzia di gioielli, denaro, televisori o attrezzature agricole.

Il bottino veniva scaricato in depositi indicati dallo "zio", il vero e proprio capo del gruppo, un 46enne che decideva tutto e a cui tutti portavano "rispetto": era lui che fissava gli obiettivi da colpire, la data del furto, chi doveva operare, avvalendosi della nipote 34enne. Scoperta e sgominata anche la rete dei ricettatori dove lo "zio" indirizzava il provento delle ruberie. (ANSA).