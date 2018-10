Astarita:verso soluzione per calciatrici

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Potrebbe arrivare a una soluzione la vicenda della squadra femminile dell'Afro Napoli United, ritirata dal campionato di C1 dopo l'allontanamento di Titti Astarita da parte del club e la solidarietà delle compagne.

Domani, infatti, è previsto un incontro al Comitato Campano della Figc tra i dirigenti federali, quelli del club e Astarita, insieme a una delegazione di compagne di squadra. Nella riunione si cercherà una soluzione allo stallo che ha portato all'espulsione delle calciatrici dal campionato: "Siamo aperti al dialogo - spiega all'ANSA il presidente dell'Afro Napoli Antonio Gargiulo - anche se per noi non si tratta di un passo indietro rispetto alle posizioni espresse nei giorni scorsi. Ci sono delle norme federali da rispettare, ma di sicuro agevoleremo una soluzione". La trattativa potrebbe prevedere che l'Afro Napoli si renda disponibile a liberare le calciatrici dal vincolo di tesseramento al club in modo che possano tesserarsi per un'altra squadra e partecipare al campionato.