Concorsi truccati, ai domiciliari generale in pensione

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Napoli, coordinato dalla Procura, ha eseguito 15 misure cautelari, una delle quali in carcere, nell'ambito di un'indagine sui concorsi "truccati" per volontario in ferma prefissata di 4 anni (VFP4) che consentono di accedere alle forze armate e di polizia. Tra i destinatari anche il generale dell'Esercito in pensione Luigi Masiello, titolare di una scuola di formazione, coinvolta nell'inchiesta, che è stato messo agli arresti domiciliari.