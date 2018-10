Basket: Champions, Avellino vince fuori

(ANSA) - AVELLINO, 17 OTT - Seconda trasferta consecutiva in Fiba Champions League per la Sidigas Avellino, e seconda vittoria ottenuta. Gli avellinesi si impongono in trasferta per 96-77 contro il Ludwigsburg al termine di una partita dal risultato mai in discussione. Il successo regala agli irpini la leadership del girone A insieme ai turchi del Banvit e agli spagnoli del Murcia. La stella Cole non ingrana al tiro, ed allora si mette al servizio dei compagni (7 assist). Anche perché Sykes è più ispirato e mette dentro 26 punti, seguito da Costello che realizza 21 punti e cattura anche 10 rimbalzi. La Sidigas allunga già sul finire della prima frazione (15/24), per poi salire anche al + 20 (20-40 al 16'). La reazione dei padroni di casa si concretizza con il 42-52 del 24', ma la Sidigas riprende a macinare gioco e canestri, riportandosi ancora sul +20 (49-69 al 29'). Il terzo periodo si chiude sul 54-71, e nell'ultima frazione Avellino si limita a controllare il match.