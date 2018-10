Genitori, garanzie per bimbi trapiantati

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Il Comitato dei genitori dei bimbi trapiantati chiede "garanzie" per i propri figli. "Abbiamo tenuto un nuovo incontro in Regione, con i vertici dell'Azienda dei Colli e quelli regionali" fa sapere Dafne Palmieri, portavoce del Comitato. "Ci troviamo in uno stato di emergenza - ha aggiunto - ci sono due bambini attualmente ricoverati presso il nosocomio napoletano mentre l'attività è formalmente sospesa".

"Per il momento, tranne la grande disponibilità all'ascolto - ha sottolineato - nessun risultato concreto, ma un impegno formale della regione a provvedere entro 48 ore a formalizzare il recepimento della delibera dell'Azienda dei Colli relativa al modello organizzativo, che sia funzionale per la ripresa formale e il riaccreditamento della attività trapiantologica, che, nei fatti, è attualmente attiva in deroga".