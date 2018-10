Custode scuola ferito da due minorenni

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 16 OTT - Due giovanissimi, quasi sicuramente minorenni, hanno aggredito e ferito il custode dell'Istituto tecnico industriale 'Enrico Medi' in via Buongiovanni a San Giorgio a Cremano (Napoli).

L'episodio è accaduto verso le 13.00. Da quanto si è appreso, due ragazzini hanno tentato di entrare nella scuola ma su invito di alcuni docenti che li hanno riconosciuti estranei, non iscritti a quell'istituto, sono andati via senza opporre resistenza. Quindi, poco dopo, sono ritornati provando ad entrare di nuovo. Questa volta di fronte al diniego del custode non hanno esitato ad aggredirlo procurandogli un trauma cranico non commotivo e ferite lacero contuse al volto. L'uomo è stato medicato all'ospedale 'Maresca' di Torre del Greco (Napoli) e le ferite sono state giudicate guaribili in ventuno giorni. La Polizia di Stato indaga sull'episodio.