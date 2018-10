Bancarotta, sequestrate quote teatro

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - La Guardia di Finanza di Nola (Napoli) ha sequestrato le quote della società che gestisce, di fatto, il Teatro Sannazaro di Napoli. I finanzieri hanno anche messo i sigilli ai beni usati per lo svolgimento delle attività artistiche (materiale da palcoscenico, impianti scenici e costumi).

Secondo le indagini infatti la Esmeralda srl, questo il nome della società, si sarebbe resa colpevole di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della società La.Ma.Ing.

Srl, avvenuto nel 2016. Secondo gli investigatori lo scopo era quello di sottrarre alla garanzia dei creditori l' azienda "Teatro Sannazaro". Una condotta che avrebbe determinato un danno, ai creditori, quantificato in oltre 1,5 milioni di euro.