Manovra: Fico,non ho letto di condoni

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Non ho letto di alcun condono fiscale". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a chi a Napoli gli chiedeva della manovra.

"Commenterò i provvedimenti quando saranno scritti - ha aggiunto Fico - fino a quando non saranno scritti non si può parlare di condono fiscale".