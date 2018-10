Lite per droga, turista ferisce gambiano

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Un giovane gambiano è stato accoltellato - è ricoverato in prognosi riservata - da un turista statunitense nel corso di una colluttazione avvenuta la notte scorsa a Napoli e scatenata dalla compravendita di droga.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il turista, in Piazza Bellini, nel centro antico, si è rivolto ad un giovane individuato come spacciatore raggiungendo un accordo su prezzo e e modalità di consegna della sostanza stupefacente. I due si sono diretti nella vicina zona di Via Tribunali ma il gambiano, dopo aver preso il denaro, non ha consegnato la droga all'uomo.

Ne è nata una violenta colluttazione nel corso della quale il turista Usa ha colpito al petto il giovane africano.

Soccorso, è stato portato nell'ospedale Loreto Mare dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. L'americano è stato sottoposto a fermo di pg. Le indagini sono condotte dal Commissariato Vicaria-Mercato.(ANSA).