Intesa tra Consolato Nicaragua e aziende

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - Un accordo di cooperazione culturale ed economico per attivare un canale privilegiato di scambi centrati sull'incremento dell'import/export per uno sviluppo solidale, con particolare riferimento a prodotti, come il caffè e il cacao, e a quelli del settore dolciario ed alimentare di qualità. Questo è quanto rende operativo il protocollo d'intesa che sarà sottoscritto a Napoli lunedì prossimo, 15 ottobre, alle 11, dal console onorario del Nicaragua, Gerry Danesi e dal presidente del Consorzio suggestioni campane promotion, Luigi Carfora, nella sede consolare in via Solimena. Il suggello dell'intesa, si sottolinea, "segue l'opportunità di dialogo avviata con la disponibilità del console Danesi e del presidente Carfora che ha permesso di mettere in luce gli aspetti positivi del Consorzio 'Suggestioni Campane Promotion' in uno scenario che vede nella visione globale di crescita e sviluppo dei popoli e delle realtà locali una strada capace di costruire un dialogo continuo tra Campania e Nicaragua".