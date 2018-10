Caporalato, arrestati due 'caporali'

(ANSA) - CASERTA, 13 OTT - Due "caporali", un tunisino e la sua compagna ucraina, entrambi 49enni, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Mondragone (Caserta) con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Secondo quanto emerso dall'indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, i due - finiti agli arresti domiciliari - avrebbero reclutato quotidianamente decine di persone, dalle trenta ad un massimo di novanta, soprattutto di nazionalità bulgara, comunità molto presente a Mondragone e su tutto il litorale domizio, per farle lavorare nei campi agricoli di Vairano, Pietravaivano e zone limitrofe dell'Alto-Casertano, con orari massacranti e paghe misere, da cui i due caporali detraevano anche i soldi per il trasporto.

Nell'inchiesta risultano indagati anche i due imprenditori agricoli, un 61enne di Fondi (Latina) e un 53enne di Giugliano in Campania (Napoli), titolari di aziende agricole con sede a Fondi, e a Falciano del Massico.