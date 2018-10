Universiadi: seconda nave, c'è la Costa

(ANSA) NAPOLI, 12 OTT - Costa Crociere ha risposto al bando per la seconda nave che ospiterà il villaggio degli atleti dell' Universiade di Napoli e sarà ancorata al porto di Napoli. E' quanto è emerso nel corso della cabina di regia che si è svolta oggi nella sede della Regione Campania alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola, del capo di gabinetto del Comune di Napoli Attilio Auricchio e del commissario per le Universiadi Gianluca Basile.

Le strutture competenti del commissariato per le Universiadi stanno approfondendo i dettagli tecnici dell'adesione di Costa Crociere necessari per l'aggiudicazione definitiva della nave.

La seconda nave si aggiungerà alla Msc Lirica, il cui contratto è stato già firmato. In tutto saranno circa 4.100 gli atleti che verranno ospitati sulle due navi ancorate alla Stazione Marittima durante le Universiadi 2019.