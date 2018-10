Napoli: Ancelotti aspetta rientri

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Tra una visita agli scavi di Pompei e una pizza in un locale storico del quartiere Sanità, Carlo Ancelotti prova a conoscere meglio la realtà nella quale si è calato da qualche mese, ma non fino al punto da perdere del tutto la concentrazione sul lavoro. Oggi quel che rimane della rosa, falcidiata dalle convocazioni nelle varie Nazionali, si è allenato di mattina a Castel Volturno. Dai raduni delle varie selezioni sono tornati in due, Luperto e Koulibaly, entrambi perchè accusavano problemi muscolari. Ancelotti ha concesso alla squadra due giorni di riposo. I giocatori azzurri, compresi coloro i quali, nel frattempo, esauriti gli impegni con le Nazionali, potranno già aver fatto ritorno a Napoli, si ritroveranno a Castel Volturno lunedì. Almeno nella fase di preparazione, la prossima settimana il tecnico ritroverà anche Ghoulam e Meret due degli infortunati di lungo corso che si sono definitivamente ripresi sul piano clinico e che gradatamente potranno cominciare a riaffacciarsi alla prima squadra.