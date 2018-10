Schiacciato da motrice, morto autista

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - E' rimasto schiacciato dalla motrice del suo mezzo: così un autista 60enne di Angri (Salerno) è morto sul colpo.

L'incidente si è verificato a Poggiomarino (Napoli) all'interno di un'area di pertinenza di un autolavaggio in via Ceraso. L'autista di Angri era in attesa del lavaggio del suo veicolo, si è messo al di sotto della motrice, verosimilmente per verificare l'impianto di sollevamento ad aria e, a seguito del repentino abbassamento della motrice, è rimasto schiacciato decedendo sul colpo. I carabinieri sono sul posto per le indagini e per ricostruire la dinamica. La motrice e il rimorchio sono stati sequestrati mentre la salma è stata portata all'obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico come disposto dall'Autorità giudiziaria.(ANSA).