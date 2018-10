Napoli: visita Meret ok,pronto a rientro

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Alex Meret è guarito e può riprendere a pieno ritmo l'attività agonistica. E' questo l'esito della visita alla quale il portiere è stato sottoposto oggi a Napoli con una Tac che ha evidenziato come la frattura del III Medio dell'ulna sinistra sia ormai solo un ricordo.

Meret può quindi riprendere gli allenamenti e si avvicina la data del suo rientro in campo. Meret, acquistato dal Napoli in estate per circa 22 milioni dall'Udinese, si era infortunato al primo giorno di allenamento nel ritiro estivo di Dimaro: è stato operato e da allora ha fatto la convalescenza.