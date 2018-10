Napoli, Verdi 'ora tre gare difficili'

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - "Dopo la sosta ci aspettano tre partite che ci faranno capire se siamo cresciuti. Udinese, Paris Saint Germain e Roma rappresentano un momento importante della stagione". Così l'attaccante del Napoli, Simone Verdi, in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. "Ci aspettano 3 squadre difficili -dice- a cominciare dall'Udinese che in casa è molto pericolosa e ha un tecnico che attua un calcio propositivo. Poi avremo la partita di Champions, importantissima per il nostro cammino. Non possiamo perdere ma soprattutto è un test importante per noi". Verdi sottolinea la capacità di reazione del Napoli: "E' stata una settimana bellissima, ci siamo rialzati subito dopo il ko con la Juve. Vincere col Liverpool è stata un'emozione indimenticabile che porterò con me per tutta la vita. Ricordo che in estate perdemmo 5-0 in amichevole contro di loro e quindi abbiamo fatto enormi passi avanti. Ma abbiamo ancora amplissimi margini di miglioramento".