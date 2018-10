Napoli, falso cieco guidava lo scooter scovato dalla Finanza

Aveva avuto pensione e assegno di accompagnamento perché affetto da deficit visivo. I militari della Guardia di Finanza in un'occasione lo hanno sorpreso addirittura alla guida di uno scooter lungo strade del centro storico di Napoli (aveva la patente di guida) con passeggero a bordo. E in uno dei pedinamenti i militari del I Gruppo della Fiamme Gialle di Napoli lo hanno seguito fino al posto di lavoro, al Comune di Napoli, dove era stato assunto nel 2001 svolgendo una mansione rientrante tra quelle assegnate alle persone disabili.

Dopo le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, a carico dell'uomo, un 46enne, residente nel capoluogo campano, è stato disposto il sequestro di due immobili, un terreno e diversi rapporti di conto corrente intestatati. Per gli investigatori avrebbe percepito indebitamente la somma di circa 110mila euro.

I militari hanno accertato che nel 2001 l'uomo era stato assunto al Comune, nel 2003 dichiarato cieco assoluto ma che continuava ad avere una regolare patente di guida.