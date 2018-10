Teatro: 'Eduardo per I Nuovi' con regia di Imparato al Nuovo

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - La comicità di Eduardo tradotta dalla 'lingua napoletana' all'italiano: "Eduardo per I Nuovi" è il titolo del progetto promosso dalla Fondazione Teatro della Toscana e realizzato, con la Elledieffe, dal regista Gianfelice Imparato insieme ai giovani attori de iNuovi, diplomati alla fiorentina Scuola di Teatro Orazio Costa diretta da Pier Paolo Pacini. Lo spettacolo sarà in scena da domani (fino al 14 ottobre) al Teatro Nuovo di Napoli, un debutto partenopeo (dopo quello al Niccolini di Firenze) che inaugura la stagione teatrale della sala di Via Montecalvario con la collaborazione del Teatro Pubblico Campano. In scena gli atti unici 'Pericolosamente', 'I morti non fanno paura', 'Amicizia' e la prima parte di 'Uomo e Galantuomo'.

L'iniziativa, presentata nello storico Palazzo Scarpetta di Napoli sede della Fondazione Eduardo De Filippo, propone un percorso di conoscenza, formazione e messa in scena di testi, sotto la guida di Imparato, affidati alla stessa compagnia di giovani attori (dai 18 ai 26 anni) che gestisce il Teatro Niccolini di Firenze.

L'attenzione verso i giovani, tema caro agli stessi Eduardo e Luca De Filippo, è infatti il formidabile punto di contatto tra i diversi soggetti coinvolti. "I testi scelti - sottolinea Imparato che firma la regia ed è al lavoro con gli attori da maggio - hanno in comune la drammaticità delle varie situazioni delle quali la sapiente scrittura di Eduardo ha saputo mostrare un paradossale risvolto comico. La disperazione, il cinico egoismo, il bisogno, il tradimento, la morte. I giovani attori provengono da varie regioni d'Italia e questo mi ha fatto pensare dal primo momento di farli recitare tutti in italiano anziché in un napoletano stentato ed inevitabilmente inverosimile. Questo è inoltre servito anche a far comprendere che i meccanismi della comicità nascono innanzitutto da una buona drammaturgia e che sono declinabili in qualsiasi lingua''.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione che la Fondazione Teatro della Toscana ha posto in essere con la Elledieffe, la Compagnia di Luca De Filippo oggi diretta da Carolina Rosi. Alla presentazione sono intervenuti con Pacini e Imparato, Alfredo Balsamo (direttore del Teatro pubblico Campano), Francesco Somma (direttore della Fondazione Eduardo de Filippo) e alcuni giovani attori del gruppo composto da Francesco Grossi, Filippo Lai, Athos Leonardi, Claudia Ludovica Marino, Luca Pedron, Laura Pinato, Nadia Seragoni, Erica Trinchera, Lorenzo Volpe. (ANSA).