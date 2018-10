Fca Pomigliano, 8 giorni di chiusura

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 9 OTT - Otto giorni di chiusura collettiva per lo stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco (Napoli), sono stati comunicati oggi ai sindacati dall'azienda, per ''una improvvisa flessione di mercato''. Lo stabilimento resterà chiuso dal 22 al 31 ottobre 2018. La richiesta dell'utilitaria era già scesa dell'oltre 16% nei primi nove mesi del 2018, e l'azienda era già ricorsa ad altre chiusure collettive, una decina di giorni in tutto, da gennaio ad oggi.

