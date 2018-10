Bagnoli: Lezzi ufficializza Floro Flores

(ANSA) NAPOLI, 10 OTT - "Sono certa che con il nuovo commissario di Bagnoli Francesco Floro Fores lavoreremo bene, con in mente un unico obiettivo: restituire finalmente quest'area ai cittadini bagnolesi e di tutta Napoli". Lo afferma il ministro per il Sud Barbara Lezzi in un video postato sui social in cui ufficializza la nomina di Floro Flores a commissario per Bagnoli.