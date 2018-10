Stop 4 turni a capitano Salernitana

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Quattro giornate di squalifica e tremila euro di ammenda sono state inflitte dal giudice di serie B al capitano della Salernitana, Raffaele Schiavi, "per essersi, al termine della gara con la Cremonese rivolto all'arbitro con atteggiamento minaccioso, indirizzandogli epiteti insultanti e appoggiandogli una mano sul petto; sanzione aggravata anche perché capitano". Una giornata di stop e cinquemila euro di ammenda sono state comminata anche al tecnico della squadra campana, Stefano Colantuono "per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'arbitro al quale rivolgeva espressioni irriguardose, reiterando tale atteggiamento". Sempre in riferimento alle partite della settima giornata di serie B, è stato squalificato per due turni Mendes del Livorno, colpevole di "condotta gravemente antisportiva, avendo, al 47' st in reazione ad un fallo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto". Per una giornata è stato infine fermato Andelkovic (Venezia), espulso per doppia ammonizione.