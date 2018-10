22enne a Ps, accoltellato da rapinatori

(ANSA) - NAPOLI, 8 OTT - Accoltellato nel corso di una tentata rapina nel quartiere Sanità di Napoli: è il racconto fornito alla Polizia di Stato da un ragazzo di 22 anni. Secondo la sua versione, che è al vaglio degli inquirenti, sarebbe successo la scorsa notte, dopo le 22.30, mentre stava passeggiando nei pressi di via Montesilvano.

Il ragazzo ha riferito di essere stato avvicinato da due persone: non si sa se ha reagito o meno alla rapina; quello che ha denunciato è che stato colpito agli arti con un coltello.

Portato in ospedale dal servizio di emergenza del 118, è stato dimesso.