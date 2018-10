Napoli senza riSerbo, il libro di Slobodanka Ciric

Appuntamento martedì 9 ottobre alle 17 per la presentazione al Maschio Angioino di "Napoli senza riSerbo", della scrittrice Slobodanka Ciric, edizioni Città del Sole. Con l'autrice interverranno saggisti, esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni: l'attrice Annamaria Ackermann leggerà alcuni passi del volume. Nata a Belgrado, traduttrice e saggista, Ciric raccoglie in questo volume scritti su Napoli realizzati da autori della sua Serbia, e non solo: un ventaglio di sensazioni multiculturali, per osservare il mondo partenopeo, le sue luci e le sue ombre attraverso un punto di vista diverso e talvolta affine nelle mille sfumature che compongono la tavolozza delle parole e delle emozioni. Scrive Slobodanka Ciric: “Napoli … questa Dea maga, posseduta da molti invasori ma mai conquistata da nessuno, riesce a rinascere e a ritrovare l’armonia, anche se sotto il serto di fiori d’agave e ginestre nasconde la “corona di spine”. Un po’ come la mia Serbia".