Calcio: Napoli-Sassuolo 2-0

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo e resta nella scia della Juventus, seppur a sei punti di distanza.

A decidere la sfida con il Sassuolo sono Ounas, a segno dopo appena due minuti e Insigne che dopo il gol della vittoria contro il Liverpool nella mercoledì di Champions va ancora a segno contro i neroverdi.

Cambia tanto Carlo Ancelotti. Contro il Sassuolo va in scena un Napoli cambiato per 7/11 con i protagonisti della sfida con il Liverpool a riposo eccezion fatta per la difesa. Napoli subito in vantaggio: al 2' pt: retropassaggio di Locatelli che serve involontariamente Ounas. Il franco-algerino supera con un 'sombrero' Magnani e conclude con un tiro di controbalzo di sinistro che s'insacca sotto la traversa. Il Napoli crea tanto ma non finalizza. Il gol della sicurezza nella ripresa. Al 26' percussione sulla sinistra di Hysaj che entra in area di rigore e serve Insigne (subentrato nel secondo tempo) il cui tiro a giro s'insacca sotto l'incrocio dei pali.