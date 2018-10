Allagamento ospedale,ecco la commissione

(ANSA) - NAPOLI, 7 OTT - E' stata nominata ed è già operativa la Commissione di indagine interna per cercare di fare luce sull'allagamento di alcuni reparti dell'Ospedale del Mare, a Napoli est. E' quanto fa sapere il direttore generale della Asl Napoli 1 centro, Mario Forlenza.

La Commissione, "insediata ad horas", dovrà concludere la propria indagine entro il prossimo venerdì, "producendo una relazione dettagliata e completa di dati fattuali e fotografie, filmati con indicazione delle cause e, come detto, con l'obiettivo di proporre quanto necessario per evitare analoghi accadimenti futuri".