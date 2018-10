Fiamme Nuovo Policlinico, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 6 OTT - Tanto spavento e fumo nero ma nessuna conseguenza per ammalati ed operatori nel Nuovo Policlinico di Napoli a causa di un incendio divampato questa sera nel sotterraneo dell'edificio del Reparto di Gastroenterologia. I pazienti sono stati trasferiti, in via precauzionale, in un'altra ala del nosocomio. E' in corso di accertamento la causa delle fiamme, domate dai pompieri, e non si esclude la matrice dolosa. E' probabile che la direzione generale presenterà un esposto alla magistratura.