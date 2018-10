Premi: il 'Sepe' a Coppola,Siani e Verna

(ANSA) - NAPOLI, 5 OTT - Il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna, per la cultura, il presidente dell'Aci Napoli, Antonio Coppola per il sociale, l'attore Alessandro Siani, per lo spettacolo: sono i vincitori della VII edizione del premio dedicato al cardinale Crescenzio Sepe, promosso dal Movimento cristiano lavoratori di Napoli, presieduto da Michele Cutolo. Menzione speciale al "pizzaiolo" del Papa, Vincenzo Staiano. La cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 10,30 di domani, nell'aula magna dell'Università Federico II, in in Via Partenope. L'appuntamento si svolge nell'ambito del tredicesimo congresso provinciale di Mcl, che sarà aperto dal presidente provinciale Michele Cutolo, dal titolo "Forti della nostra identità, attraverso il lavoro. Costruttori di speranza in Italia e in Europa". "Il lavoro e i temi così attuali dell'Europa sono al centro del nostro impegno - dice Cutolo - li affronteremo nel corso del dibattito che precede la consegna dei riconoscimenti".