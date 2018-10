Napoli: Albiol, pensiamo al Sassuolo

(ANSA) - NAPOLI, 5 OTT - "Contro il Liverpool è stata una partita stupenda, ma adesso pensiamo al Sassuolo, perché sarà una sfida molto dura". Raul Albiol è concentrato sul match di domenica contro gli emiliani, anche se nella sua mente non è ancora del tutto svanito il ricordo dell'impresa compiuta mercoledì scorso in Champions contro gli inglesi. "Il Sassuolo - conclude il difensore spagnolo, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss - è una squadra organizzata che sa come mettere in difficoltà anche le grandi. Per noi sarà un test importante e non semplice. Dobbiamo proseguire sulla striscia vincente e domenica ci vorrà tanta forza e concentrazione per conquistare il successo".