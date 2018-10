Universiadi: ok lavori Palasport Aversa

(ANSA) - NAPOLI, 4 OTT - Sono stati aggiudicati i lavori per il palazzetto PalaJacazzi di Aversa (Caserta). La struttura ospiterà gare di basket in occasione delle Universiadi, in programma a Napoli in tutta la Campania, nel luglio 2019. Ad ora, fanno sapere i tecnici del Comune di Aversa, sono in corso le verifiche da parte della Stazione unica appaltante, d'intesa con l'Aru, l'Agenzia regionale per le Universiadi, per accertare la validità dell'aggiudicazione. Un passaggio formale al termine del quale sarà possibile avviare i lavori per la struttura. Aversa ospiterà anche partite di calcio nello stadio comunale Bisceglia, per il quale i termini per poter partecipare alla gara sono scaduti la scorsa settimana e si è in attesa dei risultati.