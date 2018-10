Napoli: Milik, notte quasi perfetta

(ANSA) NAPOLI, 4 OTT - "Notte quasi perfetta". Questa la frase postata su social network da Arek Milik accanto a una foto dei festeggiamenti in campo con i compagni di squadra per la vittoria contro il Liverpool in Champios League. Il "quasi" è il riferimento fatto dall'attaccante polacco del Napoli alla rapina subita nella notte nella zona di Varcaturo.