Champions: Keita dimesso da ospedale

(ANSA) - NAPOLI, 04 OTT - E' stato dimesso Naby Keita, il centrocampista guineano del Liverpool, ricoverato d'urgenza nella serata di ieri. Dagli esami eseguiti nell'ospedale Cardarelli di Napoli, secondo quanto riferiscono i sanitari, sono state escluse patologie cardiovascolari in atto. "Il paziente - ha spiegato Ciro Mauro della Utic, Unità di Terapia Intensiva Cardiologica del Cardarelli - ha fatto valutazioni in base alle quali ha ritenuto non necessario di essere trattenuto". Il calciatore era giunto all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi accasciato in seguito a un corpo alla schiena, durante un contrasto. In seguito ad ulteriori accertamenti, Keita, assistito dal medico sociale del Liverpool, è stato dimesso.