Champions, in ospedale Naby Keita

(ANSA) - NAPOLI, 4 OTT - Gli esami medici a cui è stato sottoposto il calciatore del Liverpool Naby Keita hanno escluso la presenza di patologie in corso.

Tuttavia il centrocampista, uscito anzitempo dal campo a seguito di un forte trauma nel corso di Napoli-Liverpool, trascorrerà la notte in ospedale e rimarrà in osservazione prima di essere dimesso con ogni probabilità nella giornata di oggi.

Il calciatore, che non ha mai perso conoscenza, è assistito dal medico sociale della squadra inglese.