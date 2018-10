Campus Salute con visite gratis a Napoli

(ANSA) NAPOLI, 4 OTT - "Affrontare una visita non è coperta dal sistema sanitario, come le ecografie che sono a pagamento, è difficile per una larga parte della popolazione, ma ormai nell'esperienza del Campus della salute sappiamo che su mille visite riusciamo a salvare la vita ad almeno dieci persone".

Così Annamaria Colao, docente di endocrinologia all'Università Federico II di Napoli e organizzatrice del Campus della Salute, ha inaugurato l'ospedale da campo per le visite gratuite che resterà allestito fino a sabato pomeriggio sul lungomare di Napoli, alla Rotonda Diaz. Per tre giorni decine di specialisti saranno a disposizione del pubblico per visite gratuite ed esami clinici di gastroenetoroliga, andrologia, cardiologia, dermatologia, ginecologia, geriatria, senologia, tiroide, pneumologia, oculistica, dietologia e medicina estetica oltre alle analisi cliniche. L'iniziativa si concluderà domenica 7 con la Prevention race sul lungomare cittadino.